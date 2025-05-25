«Ноттингем Форест» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на встречу 38-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.18.

«Ноттингем Форест» и «Челси» сыграют в последнем туре английского чемпионата. Это матч за топ-5, после него решится, кто точно выйдет в Лигу чемпионов. Пока что «синие» ближе к выполнению этой задачи, думаю, они с ней по итогу и справятся.

«Челси» сейчас как раз занимает последнее место, которое позволяет пройти в Лигу чемпионов. На пятой строчке клуб идёт с 66 очками. Но сейчас расположение команд в этой части таблицы очень плотное. У четвёртого «Ньюкасла» и у шестой «Астон Виллы» столько же баллов, сколько и у «синих». «Ноттингем» всем троим уступает всего на одно очко, идёт на седьмой строчке.

И «Челси» показывал в последних матчах одни из лучших результатов в турнире. Он всего один раз потерял очки недавно – 0:2 от «Ньюкасла». В остальных же встречах «пенсионеры» выигрывали, в том числе справились они с «Ливерпулем» (3:1) и с «Ман Юнайтед» (1:0). Хотя последняя победа была ожидаемая.

«Ноттингем» же в последние месяцы начал оступаться. Долгое время клуб шёл в топ-3, уверенно двигался к выходу в Лигу чемпионов. Но в последнее время он начал терпеть неудачи. В пяти турах трижды не удалось «лесникам» победить – 0:2 от «Брентфорда», 1:1 с «Кристал Пэлас» и 2:2 с «Лестером», в общем-то, все соперники не такие уж сложные были.

Так что я тут верю в «Челси». Клуб ещё и в финал Лиги конференций прошёл уверенно. Сейчас борется за топ-5, и он достоин этого, в ЛЧ клуб, я думаю, попадёт по итогу, выиграв сегодня», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».