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Швейцария — США: прогноз Алексея Андронова на финал ЧМ-2025 по хоккею

Швейцария — США: прогноз Алексея Андронова на финал ЧМ-2025 по хоккею
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на финал ЧМ-2025 Швейцария – США.

Ставка: победа Швейцарии в матче за 2.02.

«Финал чемпионата мира по хоккею. Не сильно понимаю, почему такой перекос в сторону американской сборной у букмекеров. Команды играли уже на этом турнире. Швейцарцам вообще выпадают те соперники, с которыми они уже встречались. Дания была из этого списка. И вот теперь США.

ЧМ-2025 . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч швейцарцы выиграли достаточно уверенно, со счётом 3:0. Что тут поменялось? Америка вообще-то не выигрывала чемпионаты мира 65 лет. И, на мой взгляд, всё-таки по составу крепче швейцарская сборная, она уже бывала в финалах, встречалась там со шведами. Получалось всё у неё очень здорово. На этот раз никаких шведов нет. Совершенно фантастическая серия у швейцарской команды: 8 побед подряд, в 5 последних матчах 4 сухие игры, лишь 2 пропущенные шайбы в 7 последних матчах, 5 сухих матчей. Ну, в общем, такого история чемпионатов мира не знала. Но, разумеется, рано или поздно это должно кончиться.

Я полагаю, что в финале всё-таки американцы забьют, но, как мне кажется, Швейцария может забить больше, тем более что есть одна скрытая мотивация, о которой мало кто знает. 20-й чемпионат мира, вдумайтесь только, 20-й чемпионат мира проводит Андрес Амбюль, швейцарский капитан многолетний. Он уже закончил свою карьеру. И чемпионат мира — это вообще последний его турнир. Я не думаю, что швейцарские игроки, среди которых очень много хороших мастеров, захотят испортить ему этот последний матч в карьере и вообще потратить свой шанс. Всё-таки сборная США, на мой взгляд, несколько легковесна, особенно при игре в обороне. Поэтому мой выбор – «Швейцария с учётом овертайма и буллитов» за 2.02», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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