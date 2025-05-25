«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.96.

«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» встретятся в рамках последнего тура чемпионата Англии. Не жду тут сильно активной игры «красных», может быть, даже второй состав выйдет на поле. Но в любом случае победу добудут хозяева поля.

«Ливерпуль» идёт сейчас на неприятной серии без побед из трёх матчей. Началась она ровно тогда, когда «красные» стали досрочно чемпионами Англии в игре с «Тоттенхэмом» (5:1). После этого не побеждал коллектив. Проиграла команда Слота «Челси» (1:3) и «Брайтону» (2:3), а также поделила очки с «Арсеналом» (2:2).

Главное, что клуб стал чемпионом в первый же сезон после прихода Арне Слота. Да, в других турнирах были неудачи. Обидный ранний вылет из Лиги чемпионов, проигрыш в финале Кубка лиги, без шансов с «Ньюкаслом». Но чемпионство в Англии всё равно важнее, ещё и такое доминирующее.

А вот «Кристал Пэлас» этот сезон себе в актив тоже явно запишет. Клуб добился большого успеха в одном из турниров – в Кубке Англии. «Орлы» героически дошли до финала, где не менее героически обыграли «Манчестер Сити». Град атак сдержал коллектив, ни разу не пропустил. Хватило для трофея одного гола – 1:0.

В АПЛ в последнее время тоже «Пэлас» успешно выступал. Сейчас он идёт на серии без проигрышей, которая длится с середины апреля. Если брать все турниры, то серия насчитывает уже семь матчей. В таблице турнира клуб точно не опустится. Но вот подняться на 10-е место он ещё может – разрыв с соперниками выше минимален.

Да, «Пэлас» — явно не самый простой соперник. Ещё и имеет небольшую турнирную мотивацию. Но, думаю, серия неудач «Ливерпуля» заставит его выложиться ради победы. Намерен свой чемпионский сезон клуб завершить на высокой ноте.

Ставлю на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.96», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».