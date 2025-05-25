«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ 25 мая

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.00.

«25 мая пройдут все 10 матчей 38-го, последнего тура АПЛ. Игры начнутся в одно время — это непременное условие заключительного дня турнирного марафона элитного клубного дивизиона Туманного Альбиона. Из этих 10 игр как минимум четыре имеют важное значение в борьбе за три оставшихся места от Англии в Лиге чемпионов. Один из таких матчей пройдёт на поле «Олд Траффорд» — «Манчестер Юнайтед» против «Астон Виллы».

Завершающийся сезон оказался крайне неудачным для «красных дьяволов», поскольку «Юнайтед» финишировал в нижней половине лиги впервые с сезона-1989/1990, что стало их худшим результатом за всю эпоху АПЛ. Манкунианцы установили целый ряд своих антирекордов: наименьшее количество побед, наименьшее количество забитых мячей, наибольшая минусовая двузначная (впервые!) разность забитых и пропущенных мячей, наименьшее количество набранных очков. Более того, «Манчестер Юнайтед» завершит эту кампанию Премьер-лиги, не выиграв ни разу два матча подряд за весь сезон. Это всего лишь третий такой случай в истории клуба после сезонов-1893/1894 и 1921/1922. «Манчестер Юнайтед» не может победить в своих последних восьми встречах АПЛ (две ничьих, шесть поражений), проиграв последние три матча. Это самая длинная серия «красных дьяволов» без побед в Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне на «Олд Траффорд» «Юнайтед» в 18 матчах Премьер-лиги набрал 21 очко (шесть побед, три ничьих, девять поражений). В декабре прошлого года они проиграли в АПЛ в родных стенах трижды подряд — это впервые с февраля 1979 года. Апофеозом кошмарного сезона стало поражение «Юнайтед» в финале Лиги Европы 21 мая от «Тоттенхэма» 0:1.

Для «Астон Виллы» предстоящий матч сродни финальному в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. Только победа оставляет «вилланам» надежду на попадание в главный клубный турнир Европы.

Однако историческая статистика против «Астон Виллы» в её взаимоотношениях с «Манчестер Юнайтед». Из 29 ранее проведённых матчей на поле «Олд Траффорд» в рамках АПЛ «Вилла» сумела выиграть всего дважды (в последний раз в сентябре 2021 года 1:0), пять раз сыграв вничью и уступив в 22 встречах.

В нынешнем сезоне АПЛ команды встречались в 7-м туре в Бирмингеме и сыграли вничью 0:0.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» выиграл 40 матчей в Премьер-лиге у «Астон Виллы». Чаще «красные дьяволы» побеждали только «Эвертон» — 42. Только «Арсенал» побеждал в своём последнем матче Премьер-лиги в сезоне чаще (23), чем «Манчестер Юнайтед» (22), при этом у «красных дьяволов» самый низкий процент поражений в заключительном туре среди команд, участвовавших как минимум в 10 кампаниях.

Поставим здесь на голы, на яркий футбол», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».