«Торино» — «Рома»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Торино» – «Рома» в 38-м туре Серии А сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.97.

«Рома» — одна из лучших команд этого календарного года. Огромное количество побед. И удался рывок римлянам из нижней части в таблицы на границы зоны Лиги чемпионов. Просто здорово «Рома» играла этой весной. И всего одно очко отделяет от «Ювентуса». Понятно, что туринцы в этой борьбе фавориты, им надо выиграть у аутсайдера «Венеции», которая, правда, борется за спасение. У римлян вроде бы более зубастый, крепкий соперник, но при этом абсолютно без мотивации.

«Торино» в конце сезона позволяет себе играть более открыто, не так строго обороняется. И это может быть на руку атаке римского клуба. Очень быстрые фланги у «Ромы», Раньери наладил переход из обороны в атаку, поэтому заигрываться с этой «Ромой» опасно, она легко убежит и накажет.

Можно было бы поставить на победу «Ромы», но тут многое будет зависеть от параллельной игры. Если «Юве» будет побеждать, то ухудшится настроение у игроков «Ромы». А, как я уже сказал, «Торино» стал повеселее играть, против «Интера» много создал. Думаю, здесь голы будут обязательно – «обе забьют», — приводит слова Титова «РБ Спорт».