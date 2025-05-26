«Аль-Фатех» — «Аль-Наср»: коэффициенты и ставки на матч

26 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Фатех» примет «Аль-Наср». Встреча пройдёт в городе Эль-Мубарраз. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Аль-Насра» предлагается с коэффициентом 1.49, что равно примерно 66% вероятности.

Победа «Аль-Фатеха» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.29.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.38.