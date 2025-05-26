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«Аль-Наср» — «Аль-Фатех»: прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Наср» — «Аль-Фатех»: прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов представил прогноз на игру «Аль-Наср» — «Аль-Фатех».

Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 гола за 1.97.

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«Аль-Фатех» проиграл только две из девяти предыдущих встреч чемпионата Саудовской Аравии. На выезде уступил «Аль-Вахде» (0:1), а вот дома навязал упорную борьбу тогда ещё не утратившему мотивацию «Аль-Хилялю» (3:4). Вполне вероятно, что и в этот раз будет много голов с его стороны. И в целом.

«Аль-Фатех» играет открыто и ярко. Иначе говоря — красиво. В 33 матчах Про-Лиги он забил 44 мяча, но и пропустил очень много — 59. Заключить пари на «обе забьют + тотал больше 3.5 мяча» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Все три последние очные встречи получились результативными.

«Аль-Наср» из раза в раз терпит поражения в важных матчах. Не в последнюю очередь – из-за нервов Роналду. К слову, ничья будет приравниваться к поражению. Три очка нужны как воздух.

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