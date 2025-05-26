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«Флорида» — «Каролина»: определён фаворит четвёртого матча серии НХЛ

«Флорида» — «Каролина»: определён фаворит четвёртого матча серии НХЛ
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27 мая состоится четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» примет «Каролину Харрикейнз». Встреча пройдёт на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз.

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Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Счёт в серии 3-0 в пользу «Флориды».

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 51% вероятности.

Победа «Каролины» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.40. Поставить на ничью можно за 4.50.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что четвёртый матч серии плей-офф НХЛ «Флорида» — «Каролина» получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.97.

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