«Флорида» — «Каролина»: прогноз на четвёртый матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на четвёртую игру серии между «Флоридой» и «Каролиной».

Ставка: «Флорида» победит за 1.95.

В трёх первых матчах серии «Флорида» раздавила «Каролину» физически и психологически. Две разгромные победы, ещё одна крупная — 5:0.

Безвыигрышная серия «ураганов» в финалах Востока насчитывает уже 15 встреч, при Бриндаморе — 11 поражений из 11. «Каролина» в полном отчаянии.

Голкипер и защитники «Каролины» просто не в силах справиться с нагрузкой, которую предлагает натиск «Флориды». В первых двух периодах третьей встречи серии у «ураганов» ещё как-то получалось сохранять концентрацию, но в заключительном «пантеры» взвинтили темп ещё выше и уверенно довели дело до разгрома.

Перелома хода серии не предвидится. Морис внешне очень легко нашёл способ лишить «Каролину» всех козырей. Как по щелчку, выключил из игры Андрея Свечникова. В трёх встречах нападающий «ураганов» отметился только одной результативной передачей, а также насобирал 18 минут штрафа. Совсем не клеится у лидеров.

Не по зубам «Каролине» такой соперник. В трёх матчах смогли забросить только четыре шайбы.