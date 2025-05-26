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Стали известны шансы «Флориды» закончить серию с «Каролиной» в четвёртом матче

27 мая состоится четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» примет «Каролину Харрикейнз». Встреча пройдёт на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в Санрайзе.

Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. «Пантерз» ведут в серии со счётом 3-0.

Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Каролины» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.40. Поставить на ничью можно за 4.40.

Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.97.

Заключить пари на победу «Флориды» с учётом овертайма предлагается за 1.58 (около 60% вероятности), итоговый успех «Каролины» доступен за 2.50 (40%).