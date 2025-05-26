«Эльверсберг» — «Хайденхайм»: прогноз Павла Яковлева на стыковой матч Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на стыковой матч Бундеслиги «Эльверсберг» — «Хайденхайм».

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.81.

«Первая встреча завершилась со счетом 2:2. Это будет второй матч, в котором определится, кто из команд останется в Бундеслиге, а кто будет выступать в следующем сезоне во втором дивизионе.

Хочется отметить, что в первой игре был очень интересный футбол, атакующий, строгий. Мяч практически не задерживался в центре поля, моменты возникали и у одних ворот, и у других. В первом тайме «Эльверсберг» очень здорово себя проявил и повел 2:0, но во втором тайме «Хайденхайм» все-таки команда уровня Бундеслиги, показал класс, сравнял счет и даже мог выйти вперед.

Я ожидаю, что и во второй встрече нас ждет классический немецкий футбол, где любят забитые мячи. Мой прогноз — тотал больше 1,5 мяча во втором тайме. Считаю, что в первом тайме будет более осторожная игра, команды постараются учесть ошибки первого матча, но во втором тайме в любом случае кому-то придется раскрываться. Обе команды умеют забивать: и «Эльверсберг» регулярно отличался во второй Бундеслиге, и «Хайденхайм» тоже достаточно результативен», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».