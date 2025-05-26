Налоги на объекты игорного бизнеса в России могут поднять в два раза

Фракция «Справедливая Россия — За правду» выступила с инициативой увеличения налоговой нагрузки для российских букмекеров, тотализаторов и казино. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает повышение налога на объекты игорного бизнеса, сообщает «РИА Новости».

Инициатива предполагает в среднем двукратное повышение ставки налогообложения. Единственное исключение — процессинговые центры интерактивных ставок БК, налог на которые уже был увеличен в прошлом году. В пояснительной записке к документу необходимость увеличения налогов для игорных компаний объяснили сверхприбылью, получаемой организаторами азартных игр.

«Наша партия неоднократно предлагала увеличить налогообложение казино и букмекерских контор, что полностью оправданно. Достаточно сказать, что в 2023 году доходы крупнейших российских букмекеров увеличились в 2,5 раза», — заявил лидер партии Сергей Миронов.

Он также добавил, что игорный бизнес не создаёт добавочного продукта, а лишь выступает инструментом перераспределения денежных средств, что способствует увеличению неравенства в стране. Налоги, выплачиваемые организаторами азартных игр, целесообразно использовать для финансирования социальных нужд.