Законопроект об увеличении налога на игорный бизнес могут рассмотреть в июне

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал законопроект об увеличении ставки налогообложения для игорного бизнеса, сообщает «Парламентская газета».

По словам чиновника, инициативу могут рассмотреть Госдумой уже до конца июня.

«Налоговые платежи, поступающие в бюджет от представителей отечественного игорного сектора, являются недостаточными на фоне высокой прибыльности такого бизнеса. Поэтому, безусловно, решение увеличить налоговое бремя казино и игорных домов можно только приветствовать», — отметил Аксаков.

Он также отметил, что следует ожидать сопротивления со стороны организаторов азартных игр, которые явно не обрадуются инициативе по увеличению налогов и подключат лоббистов для сохранения существующих норм.

«Главным аргументом, скорее всего, станет частичный уход казино в тень для уменьшения подконтрольной налогооблагаемой базы. Но я всё же полагаю, что имеющиеся у нас сегодня средства контроля — в том числе за электронными платежами — позволяют этот эффект нивелировать и все попытки как-либо уйти от налогов оперативно и жёстко пресекать», — подчеркнул депутат.