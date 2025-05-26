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Граждане Италии потратили € 157 млрд на ставки в 2024 году

Граждане Италии потратили € 157 млрд на ставки в 2024 году
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Агентство по таможенным вопросам и монополиям Италии (ADM) отчиталось о результатах работы рынка азартных игр страны в 2024 году, передаёт SBC News.

Валовой игровой доход (GGR) операторов увеличился на 4,4% и достиг € 21,6 млрд. В онлайн-секторе зафиксировали рост на 17% — с € 4,3 млрд в 2023 году до более чем € 5 млрд в 2024 году.

Общий объём принятых ставок на спорт превысил € 157 млрд, из которых онлайн-ставки — € 92 млрд, пари в ППС — € 65 млрд.

Налоговые поступления от азартных игр в 2024 году составили € 11,6 млрд.

ADM за отчётный период провело 19 тысяч проверок игорных операторов. По их итогам вынесли 3319 административных санкций и заблокировали 721 нелегальный в стране сайт. Сумма штрафов составила € 72,5 млн.

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