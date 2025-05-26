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«Флорида» — «Каролина»: кто фаворит матча Кубка Стэнли, какой счёт в серии

«Флорида» — «Каролина»: кто фаворит матча Кубка Стэнли, какой счёт в серии
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27 мая состоится четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» примет «Каролину Харрикейнз». Встреча пройдёт на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Счёт в серии – 3-0 в пользу «пантер».

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Каролины» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.40. Поставить на ничью можно за 4.50.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики сомневаются, что четвёртый матч серии плей-офф НХЛ «Флорида» — «Каролина» получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.97. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.5.

В трёх первых матчах серии «Флорида» раздавила «Каролину» физически и психологически. Две разгромные победы, ещё одна крупная — 5:0. У подопечных Рода Бриндамора больше нет права на ошибку. Однако эта новая вводная кардинально ничего не меняет. Ситуация действительно патовая.

Безвыигрышная серия «ураганов» в финалах Востока насчитывает уже 15 встреч, при Бриндаморе — 11 поражений из 11. «Каролина» в полном отчаянии. От злости и чувства собственного бессилия Дмитрий Орлов по ходу третьего матча сломал клюшку о ворота Петра Кочеткова. Экс-защитник «Вашингтона» вместе с Александром Никишиным заработали по «-4».

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