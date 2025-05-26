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«Хатайспор» — «Фенербахче»: когда матч чемпионата Турции, ставки и прогнозы

«Хатайспор» — «Фенербахче»: когда матч чемпионата Турции, ставки и прогнозы
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26 мая в матче 37-го тура турецкой Суперлиги «Хатайспор» примет «Фенербахче». Встреча пройдёт на стадионе «Ени Хатай» в городе Антакья, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Турция — Суперлига . 37-й тур
26 мая 2025, понедельник. 20:00 МСК
Хатайспор
Антакья
Не начался
Фенербахче
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 1.27, что равно приблизительно 78% вероятности. Победа «Хатайспора» оценивается коэффициентом 8.90. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Хатайспор» — «Фенербахче» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.44.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, во встрече предыдущего тура чемпионата Турции подопечные Моуринью победили «Эюпспор» со счётом 2:1. Один из голов забил нестареющий Эдин Джеко. А голевую передачу на него отдал ещё один знаменитый ветеран — Душан Тадич.

В составе «Хатайспора» нет столь известных, мастеровитых и опытных футболистов, как Джеко и Тадич. И мотивировать своих подопечных тренеру этого клуба гораздо сложнее, чем Жозе Моуринью. Ведь шансов сохранить прописку в элитном дивизионе страны у них уже давно нет. «Хатайспор» проиграл шесть из восьми последних матчей турецкой Суперлиги.

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