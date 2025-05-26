Эксперты назвали шансы Карена Хачанова стартовать с победы на «Ролан Гаррос»

Вчера в Париже стартовал второй турнир серии «Большого шлема» в сезоне — «Ролан Гаррос». Сегодня в борьбу вступит Карен Хачанов. Его первым соперником станет австралиец Александар Вукич.

Букмекеры уверены в победе россиянина. На успех 24-го сеяного можно сделать ставку с коэффициентом 1.07. Шансы представителя Австралии оценили в 8.40.

На победу Хачанова в трёх партиях можно сделать ставку с котировкой 1.80. На то, что Карен проиграет хотя бы один сет, предлагают заключить пари за 1.95. На тай-брейк в матче можно поставить за 2.25.

Победитель матча во втором круге встретится с сильнейшим в паре Себастьян Офнер — Ян-Леннарт Штруфф.