Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы Карена Хачанова стартовать с победы на «Ролан Гаррос»

Эксперты назвали шансы Карена Хачанова стартовать с победы на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Вчера в Париже стартовал второй турнир серии «Большого шлема» в сезоне — «Ролан Гаррос». Сегодня в борьбу вступит Карен Хачанов. Его первым соперником станет австралиец Александар Вукич.

Букмекеры уверены в победе россиянина. На успех 24-го сеяного можно сделать ставку с коэффициентом 1.07. Шансы представителя Австралии оценили в 8.40.

На победу Хачанова в трёх партиях можно сделать ставку с котировкой 1.80. На то, что Карен проиграет хотя бы один сет, предлагают заключить пари за 1.95. На тай-брейк в матче можно поставить за 2.25.

Победитель матча во втором круге встретится с сильнейшим в паре Себастьян Офнер — Ян-Леннарт Штруфф.

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 7.26: Бобровский — в финал, Роналду и Моуринью — нервничают
Экспресс с коэффициентом 7.26: Бобровский — в финал, Роналду и Моуринью — нервничают
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android