Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы Екатерины Александровой выиграть в первом круге «Ролан Гаррос»

Эксперты назвали шансы Екатерины Александровой выиграть в первом круге «Ролан Гаррос»
Комментарии

Вчера в Париже стартовал второй турнир серии «Большого шлема» в сезоне — «Ролан Гаррос». Сегодня в борьбу вступит россиянка Екатерина Александрова. Её первой соперницей станет итальянка Лючия Бронцетти.

Букмекеры считают фавориткой российскую теннисистку. На успех 20-й сеяной можно сделать ставку с коэффициентом 1.28. Шансы представительницы Италии оценили в 3.70.

На победу Александровой в двух партиях можно сделать ставку с котировкой 1.80. На то, что Екатерина проиграет минимум сет, предлагают заключить пари за 2.15. На тай-брейк в матче можно поставить за 4.30.

Победительница матча во втором круге встретится с сильнейшей в паре Тэйлор Таунсенд — Элизабета Коччаретто.

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 7.26: Бобровский — в финал, Роналду и Моуринью — нервничают
Экспресс с коэффициентом 7.26: Бобровский — в финал, Роналду и Моуринью — нервничают
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android