Эксперты назвали шансы Екатерины Александровой выиграть в первом круге «Ролан Гаррос»

Вчера в Париже стартовал второй турнир серии «Большого шлема» в сезоне — «Ролан Гаррос». Сегодня в борьбу вступит россиянка Екатерина Александрова. Её первой соперницей станет итальянка Лючия Бронцетти.

Букмекеры считают фавориткой российскую теннисистку. На успех 20-й сеяной можно сделать ставку с коэффициентом 1.28. Шансы представительницы Италии оценили в 3.70.

На победу Александровой в двух партиях можно сделать ставку с котировкой 1.80. На то, что Екатерина проиграет минимум сет, предлагают заключить пари за 2.15. На тай-брейк в матче можно поставить за 4.30.

Победительница матча во втором круге встретится с сильнейшей в паре Тэйлор Таунсенд — Элизабета Коччаретто.