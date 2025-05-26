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Ирландский букмекер поздравил «Ливерпуль» с чемпионством в АПЛ и высмеял Гари Невилла

Ирландский букмекер поздравил «Ливерпуль» с чемпионством в АПЛ и высмеял Гари Невилла
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Скандально известный ирландский букмекер Paddy Power вновь отметился необычной акцией. На этот раз компания решила поздравить с чемпионством в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» и рассказала об этом в своём блоге.

Букмекер разместил на здании паба неподалёку от стадиона «Ливерпуля» «Энфилд» огромный баннер с надписью «Поздравляем «Ливерпуль»! Команду, которая по прогнозу Гари Невилла должна была закончить на пятом месте». Таким образом компания высмеяла предсказание известного в прошлом защитника, а ныне тренера и эксперта, который предрекал мерсисайдцам провал после ухода с поста главного тренера Юргена Клоппа.

Команда тренера Арне Слота завоевала титул за четыре тура до финиша АПЛ. При этом перед сезоном «Ливерпуль» не был главным фаворитом, выше оценивали шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала».

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