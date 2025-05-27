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Букмекеры оценили шансы «Челси» в финале Лиги конференций

Букмекеры оценили шансы «Челси» в финале Лиги конференций
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28 мая состоится финал третьего по статусу еврокубка — Лиги конференций. В нём сыграют испанский «Бетис» и английский «Челси». Встреча пройдёт в польском Вроцлаве и начнётся в 22:00 мск.

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Букмекеры считают фаворитом английский клуб. На победу «Челси» в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1.80.

Шансы испанцев оценили котировкой 4.80, а ничья по итогам 90 минут матча идёт за 3.65.

Поставить на успех англичан с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно за 1.40, а на то, что трофей над головой поднимут игроки «Бетиса», предлагают коэффициент 3.05.

Аналитики не уверены в том, что игра будет результативной. На ТБ 2.5 гола можно поставить за 1.95, а обратный исход идёт за 1.85.

На то, что обе команды забьют, доступно пари с коэффициентом 1.88.

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