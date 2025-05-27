«Эдмонтон» — «Даллас»: определён фаворит четвёртой игры серии

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В среду, 28 мая, на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоится четвёртый матч серии «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз» в 1/2 финала Кубка Стэнли. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение канадскому клубу. Сделать ставку на победу «Эдмонтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Далласа» по итогам трёх периодов оценивается в 3.20 — около 31% вероятности. Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.60.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в четвёртом матче серии «Эдмонтон» — «Даллас». Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.63.

Поставить на тотал больше 1.5 шайбы каждой команды можно с коэффициентом 1.43.