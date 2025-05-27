Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы Даниила Медведева выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Стали известны шансы Даниила Медведева выйти во второй круг «Ролан Гаррос»
Комментарии

27 мая состоится матч первого круга 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся 11-я и 81-я ракетки мира — Даниил Медведев и Кэмерон Норри. Обоим спортсменам по 29 лет.

Материалы по теме
«Ролан Гаррос» — это грунт, но Даниил Медведев начинает на «харде». С Норри будет трудно
«Ролан Гаррос» — это грунт, но Даниил Медведев начинает на «харде». С Норри будет трудно

Букмекеры считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Даниила Медведева предлагается с коэффициентом 1.21, что составляет приблизительно 80% вероятности.

Победа Кэмерона Норри оценивается коэффициентом 4.70 (20%).

В то же время аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Кэмерон Норри получится затяжным. Тотал меньше 32.5 гейма доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 32.5 гейма — с коэффициентом 1.62.

Поставить на то, что встреча затянется как минимум до четырёх сетов, можно за 1.68.

Материалы по теме
Макдэвид и Скиннер просто дразнят Дадонова. 4-й матч «Эдмонтон» — «Даллас» в 1/2 финала
Макдэвид и Скиннер просто дразнят Дадонова. 4-й матч «Эдмонтон» — «Даллас» в 1/2 финала
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android