Стали известны шансы Даниила Медведева выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

27 мая состоится матч первого круга 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся 11-я и 81-я ракетки мира — Даниил Медведев и Кэмерон Норри. Обоим спортсменам по 29 лет.

Букмекеры считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Даниила Медведева предлагается с коэффициентом 1.21, что составляет приблизительно 80% вероятности.

Победа Кэмерона Норри оценивается коэффициентом 4.70 (20%).

В то же время аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Кэмерон Норри получится затяжным. Тотал меньше 32.5 гейма доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 32.5 гейма — с коэффициентом 1.62.

Поставить на то, что встреча затянется как минимум до четырёх сетов, можно за 1.68.