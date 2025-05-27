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Медведев — Норри: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Медведев — Норри: прогноз на матч «Ролан Гаррос»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру первого круга «Ролан Гаррос» между Даниилом Медведевым и Кэмероном Норри.

Ставка: Медведев победит + тотал больше 34.5 гейма за 2.40.

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Британец прекрасно чувствует себя на грунтовом покрытии. Когда-то он был восьмой ракеткой мира. Сейчас не входит даже в топ-50, но текущая позиция в рейтинге может ввести в заблуждение.

Норри много пропустил из-за травмы предплечья. Хорошенько соскучившись по теннису, рьяно взялся за набор рейтинговых очков. Добрался до полуфинала грунтового турнира категории АТР-250 в Женеве. Дальше не пустил Новак Джокович, но тут знаменитому сербу пришлось попотеть. Встреча затянулась на три сета. Британец «голоден».

Конечно, обыграть Даниила у Кэмерона вряд ли получится. Он быстро набирает форму, однако до оптимальных кондиций ему ещё далеко. На третий сет с Новаком Джоковичем у британца банально не хватило сил. Одну партию может забрать у Медведева точно, но на большее рассчитывать будет непросто.

Берём П1 + ТБ 34.5 гейма с коэффициентом 2.40. Не с лёгкой задачи начинается для Медведева старт на Открытом чемпионате Франции. Как сказали бы геймеры — «на харде». Однако для того, чтобы прибавлять, нужны как раз такие соперники, как Норри. Это куда интереснее и лучше, чем в одну калитку обыгрывать явных аутсайдеров.

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