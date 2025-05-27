Названы шансы Мирры Андреевой пробиться во второй круг «Ролан Гаррос»

27 мая состоится матч первого круга 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся шестая и 98-я ракетки мира — Мирра Андреева и Кристина Букша.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом россиянку. Сделать ставку на победу Мирры Андреевой предлагается с коэффициентом 1.08, что составляет приблизительно 90% вероятности.

Победа Кристины Букши оценивается коэффициентом 9.10 (10%).

В то же время аналитики считают, что матч Мирра Андреева — Кристина Букша не получится затяжным. Тотал меньше 18.5 гейма доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 18.5 гейма — с коэффициентом 2.18.

Поставить на то, что встреча затянется до трёх сетов, можно за 4.00.