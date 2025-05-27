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Мирра Андреева — Кристина Букша: прогноз «Чемпионата»

Мирра Андреева — Кристина Букша: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру первого круга «Ролан Гаррос» между Миррой Андреевой и Кристиной Букшей.

Ставка: победа Андреевой над Букшей + тотал меньше 18.5 гейма за 1.81.

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С натиском французской публики Андреева в прошлом сезоне справилась превосходно. Добралась до полуфинала грунтового мэйджора. В 1/8 финала и 1/4 финала победила Варвару Грачёву и первую ракетку мира Арину Соболенко соответственно.

Мирра стабильно показывает зрелый, качественный теннис. Морально крайне устойчива, несмотря на 18-летний возраст. В первых кругах возникновения больших трудностей для Андреевой не предвидится. Соперницы достаточно удобные. Сенсациями даже и не пахнет. Кристина Букша — это теннисистка, которая превосходно работает в команде, но на этом всё.

В парном разряде она выиграла шесть турниров WTA, взяла бронзу на Олимпийских играх 2024 года, а также добралась до 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Однако в одиночном разряде показатели намного скромнее. Ни разу на турнирах «Большого шлема» не пробиралась дальше третьего круга. На «Ролан Гаррос» максимум доходила только до второго круга.

Исход встречи легко предсказуем. Взять П1 + ТМ 18.5 гейма предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Мирра Андреева — теннисистка другого уровня. Если продолжит прибавлять, что вполне вероятно, впереди её ждёт большое будущее. Букшу же должна победить довольно быстро.

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