Эксперты назвали фаворита первого матча финала Единой лиги ВТБ

Сегодня стартует финальная серия Единой лиги ВТБ. В решающем противостоянии сразятся петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

По оценке букмекеров, у петербуржцев чуть больше шансов победить в первом матче. На успех команды Хавьера Паскуаля предлагают коэффициент 1.80. Шансы армейцев оценили в 2.00.

При этом аналитики считают ЦСКА фаворитом серии. На то, что чемпионом станет команда Андреаса Пистиолиса, дают котировку 1.65. Вероятность того, что лучшим клубом сезона будет «Зенит», оценили в 2.15.

В полуфинале «Зенит» в семи матчах сломил сопротивление «Локомотива-Кубань», а ЦСКА не отдал ни одной игры казанскому «УНИКСу».