Эксперты назвали фаворита первого матча финала Единой лиги ВТБ
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Сегодня стартует финальная серия Единой лиги ВТБ. В решающем противостоянии сразятся петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.
Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По оценке букмекеров, у петербуржцев чуть больше шансов победить в первом матче. На успех команды Хавьера Паскуаля предлагают коэффициент 1.80. Шансы армейцев оценили в 2.00.
При этом аналитики считают ЦСКА фаворитом серии. На то, что чемпионом станет команда Андреаса Пистиолиса, дают котировку 1.65. Вероятность того, что лучшим клубом сезона будет «Зенит», оценили в 2.15.
В полуфинале «Зенит» в семи матчах сломил сопротивление «Локомотива-Кубань», а ЦСКА не отдал ни одной игры казанскому «УНИКСу».
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