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Эксперты назвали фаворита первого матча финала Единой лиги ВТБ

Эксперты назвали фаворита первого матча финала Единой лиги ВТБ
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Сегодня стартует финальная серия Единой лиги ВТБ. В решающем противостоянии сразятся петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По оценке букмекеров, у петербуржцев чуть больше шансов победить в первом матче. На успех команды Хавьера Паскуаля предлагают коэффициент 1.80. Шансы армейцев оценили в 2.00.

При этом аналитики считают ЦСКА фаворитом серии. На то, что чемпионом станет команда Андреаса Пистиолиса, дают котировку 1.65. Вероятность того, что лучшим клубом сезона будет «Зенит», оценили в 2.15.

В полуфинале «Зенит» в семи матчах сломил сопротивление «Локомотива-Кубань», а ЦСКА не отдал ни одной игры казанскому «УНИКСу».

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