Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Штутгарт» отказался от спонсора-букмекера перед финалом Кубка Германии

«Штутгарт» отказался от спонсора-букмекера перед финалом Кубка Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий «Штутгарт» перед финальным матчем Кубка Германии объявил, что команда сыграет в форме с логотипом Landesbank Baden-Wurttemberg (LBBW). Соглашение «Штутгарта» и LBBW должно было вступить в силу только со следующего сезона, но для финала Кубка Германии сделали исключение. При этом «Штутгарт» отказался от услуг букмекерской компании Winamax, с которой имеет действующий контракт.

Представители букмекера обвинили футбольный клуб в нарушении условий контракта, отметив, что «Штутгарт» за время действия контракта не раз отходил от договора.

В «Штутгарте» не стали комментировать смену спонсора перед финалом Кубка Германии. По версии немецких СМИ, Winamax задолжал клубу около € 2,5 млн, положенных по контракту.

«Штутгарт» выиграл Кубок Германии, победив в финале «Арминию» — 4:2.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android