«Штутгарт» отказался от спонсора-букмекера перед финалом Кубка Германии

Немецкий «Штутгарт» перед финальным матчем Кубка Германии объявил, что команда сыграет в форме с логотипом Landesbank Baden-Wurttemberg (LBBW). Соглашение «Штутгарта» и LBBW должно было вступить в силу только со следующего сезона, но для финала Кубка Германии сделали исключение. При этом «Штутгарт» отказался от услуг букмекерской компании Winamax, с которой имеет действующий контракт.

Представители букмекера обвинили футбольный клуб в нарушении условий контракта, отметив, что «Штутгарт» за время действия контракта не раз отходил от договора.

В «Штутгарте» не стали комментировать смену спонсора перед финалом Кубка Германии. По версии немецких СМИ, Winamax задолжал клубу около € 2,5 млн, положенных по контракту.

«Штутгарт» выиграл Кубок Германии, победив в финале «Арминию» — 4:2.