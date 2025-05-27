Букмекерская контора Артуро Видаля принимала ставки на его удаление

Известный чилийский футболист Артуро Видаль, который сейчас выступает на родине за «Коло-Коло», не доиграл до конца матч группового этапа Кубка Либертадорес против аргентинского «Расинга». Чилийская звезда получила две жёлтые карточки в ходе игры.

При этом принадлежащая Видалю букмекерская контора Juega con el King принимала ставки как на предупреждение, так и на удаление футболиста. Так, до матча поставить на жёлтую карточку Артуро можно было с коэффициентом 1.45. Ставки принимали и по ходу встречи.

Полузащитник получил предупреждение на 53-й минуте, а через 10 минут схлопотал и вторую жёлтую карточку, что привело к его удалению с поля. «Расинг» победил со счётом 4:0.