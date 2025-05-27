«Бетис» — «Челси»: прогноз Александра Вишневского на финал Лиги конференций

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на финал Лиги конференций «Бетис» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Мне кажется, что «Челси» переоценён, и коэффициент 1&43 — это почти возмутительно. Я думаю, что финал будет куда более конкурентным, чем кажется, когда мы видим такого явного фаворита и такого явного андердога.

У «Бетиса» есть свои мощные козыри. В первую очередь — это Антони и Иско, которые показывают феерический футбол. С тех пор как Антони в январе переехал в Севилью, «Бетис» чудовищно хорош. Они обошли мадридский «Реал», сыграли вничью с «Барселоной», выиграли севильское дерби. Я не вижу причин, почему им не победить и «Челси». Это вполне реально. «Синие» не так хороши, как кажется.

«Бетис» гарантировал себе еврокубки за пару туров до конца, не претендуя уже на Лигу чемпионов, но и вниз опуститься не мог. На них уже не давил результат. Последний матч они провели за пять дней до финала. У «Челси» почти вдвое меньше. Им пришлось играть за три дня до финала, в воскресенье. «Челси» в том матче вёл борьбу за место в Лиге чемпионов. Матч с «Ноттингемом» отнял у «синих» немало сил. Они выиграли в своём фирменном, прагматичном стиле 1:0 и добились путёвки в Лигу чемпионов.

Я думаю, что преимущество в свежести должно помочь «Бетису». Моя основная ставка на эту игру — обе забьют. Я исхожу из атакующего стиля «Бетиса». В последних 11 матчах подряд ставка «обе забьют» на «Бетис» проходила. У севильцев слабая оборона, но они компенсируют это фееричной игрой в атаке. Хотя «Челси» куда более прагматичен и закрыт, я думаю, «Бетис» способен забить. Его эмоций и напора хватит, чтобы вскрыть оборону лондонцев.

А вот в то, что «Бетис» оставит свои ворота на замке, — поверить сложно. Счёт 1:1 в основное время — самый логичный исход», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».