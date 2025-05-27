Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выиграть «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» в борьбу вступит Мирра Андреева. Первая ракетка России сыграет с Кристиной Букшей из Испании.

Аналитики считают Андрееву одной из главных фавориток парижского «Шлема». Поставить на то, что россиянка выиграет «Ролан Гаррос», можно за 8.00. В прошлом году Мирра дошла до полуфинала турнира в Париже.

Главным фаворитом соревнования аналитики считают первую ракетку мира Арину Соболенко, поставить на её победу можно за 3.50. Соболенко уже прошла первый круг, разгромив россиянку Камиллу Рахимову — 6:1, 6:0.

За 3.80 можно сделать ставку на представительницу Польши Игу Швёнтек. Шансы американки Кори Гауфф оценили в 6.00.