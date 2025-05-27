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Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва удачно стартовать на «Ролан Гаррос»

Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва удачно стартовать на «Ролан Гаррос»
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Сегодня на «Ролан Гаррос» свой стартовый матч проведёт 15-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв. Его соперником станет Ллойд Харрис из Южной Африки, прошедший через квалификацию.

Аналитики уверены в победе Рублёва. На его успех предлагают коэффициент 1.09. Шансы африканца оценили в 7.50.

На то, что россиянин не отдаст сопернику ни сета, дают котировку 1.73. На то, что Харрис выиграет хотя бы одну партию, можно сделать ставку за 2.04. Вероятность тай-брейка в одном из сетов оценили в 2.00.

На прошлой неделе Рублёв дошёл до финала турнира ATP-500 в Гамбурге. В случае успеха сегодня во втором круге россиянин сыграет с сильнейшим в паре Максимилиан Мартерер — Адам Уолтон.

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