Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва удачно стартовать на «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» свой стартовый матч проведёт 15-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв. Его соперником станет Ллойд Харрис из Южной Африки, прошедший через квалификацию.

Аналитики уверены в победе Рублёва. На его успех предлагают коэффициент 1.09. Шансы африканца оценили в 7.50.

На то, что россиянин не отдаст сопернику ни сета, дают котировку 1.73. На то, что Харрис выиграет хотя бы одну партию, можно сделать ставку за 2.04. Вероятность тай-брейка в одном из сетов оценили в 2.00.

На прошлой неделе Рублёв дошёл до финала турнира ATP-500 в Гамбурге. В случае успеха сегодня во втором круге россиянин сыграет с сильнейшим в паре Максимилиан Мартерер — Адам Уолтон.