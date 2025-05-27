«Эдмонтон» — «Даллас»: ставки и коэффициенты на четвёртый матч серии Кубка Стэнли

В среду, 28 мая, на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоится четвёртый матч серии «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз» в 1/2 финала Кубка Стэнли. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Эдмонтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 49% вероятности. Победа «Далласа» по итогам трёх периодов оценивается в 3.20 — около 31% вероятности. Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.60.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в четвёртом матче серии «Эдмонтон» — «Даллас». Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.63. Поставить на тотал больше 1.5 шайбы каждой команды можно с коэффициентом 1.43 — почти 70% вероятности.

Канадский клуб начал серию с выездного поражения со счётом 3:6, но быстро собрался и восстановил баланс, позволив своему голкиперу оформить шат-аут во втором матче — 3:0. Команды перекочевали в Эдмонтон, где «Ойлерз» снова показали классный хоккей. Добыли победу со счётом 6:1 и повели в серии.