Букмекеры оценили шансы Карло Анчелотти начать работу со сборной Бразилии с победы

Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии и уже прибыл в страну, где ему устроили горячий приём. Уже 6 июня знаменитый специалист проведёт свой первый матч в рамках отбора ЧМ-2026 со сборной Эквадора.

Аналитики считают, что у бразильцев больше шансов победить. На победу команды Анчелотти можно сделать ставку с коэффициентом 2.55. Вероятность успеха сборной Эквадора оценили в 3.10. Ничья также идёт за 3.10.

На ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 2.38, а на «низовой» матч предлагают котировку 1.58.

За четыре тура до финиша отборочного турнира Бразилия идёт на четвёртой позиции, отставая от лидера — Аргентины — на 10 очков. Эквадор идёт вторым, у него на два очка больше, чем у бразильцев. При этом с эквадорцев сняли три балла за использование подложных документов при заявке игрока.