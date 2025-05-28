«Бетис» — «Челси»: определён самый вероятный счёт финала Лиги конференций

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В среду, 28 мая, на нейтральном поле стадиона «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве, Польша, состоится матч финала Лиги конференций «Бетис» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу английского «Челси» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно составляет 52% вероятности.

Победа испанского «Бетиса» по итогам 90 минут оценивается в 4.90 — 20% вероятности. Ничейный исход можно найти за 3.40.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 по итогам двух таймов (7.40) и 1:0 в пользу англичан (7.80).

Заключить пари на победу «Челси» 2:1 предлагают за 9.50.