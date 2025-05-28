«Бетис» — «Челси»: прогноз и ставка на финал Лиги конференций

В среду, 28 мая, на нейтральном поле стадиона «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве, Польша, состоится матч финала Лиги конференций «Бетис» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу английского «Челси» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно составляет 51% вероятности.

Победа испанского «Бетиса» по итогам 90 минут оценивается в 4.90 — 20% вероятности. Ничейный исход можно найти за 3.40.

В то же время аналитики сомневаются, что финал Лиги конференций между «Бетисом» и «Челси» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.