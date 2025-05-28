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«Бетис» — «Челси»: прогноз на финал Лиги конференций

«Бетис» — «Челси»: прогноз на финал Лиги конференций
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на финал Лиги конференций «Бетис» — «Челси».

Ставка: «Челси» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 2.40.

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Помимо высокого уровня «Челси», против «Бетиса» может сыграть разве что его форма. За пять предыдущих матчей во всех турнирах, начиная с 8 мая, испанский клуб не одержал ни одной победы при четырёх ничейных исходах и одном разгромном поражении от мадридского «Атлетико». В 2025 году футболисты допускают ошибки в обороне и пропускают очень часто. К их чести то, что забивают тоже регулярно.

«Челси» на финише сезона набрал классный ход. В чемпионате Англии добыл несколько важных побед над непростыми соперниками — обыграл «Ноттингем Форест» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Ливерпуль» (3:1). Благодаря этому забрал прямую путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Однако клуб сможет стать первым, кто выиграет все четыре трофея УЕФА: Лигу конференций, Лигу Европы, Лигу чемпионов и Суперкубок. А это шанс войти в историю.

С мотивацией проблем не должно быть ни у кого, но небольшой перевес всё же на стороне лондонской команды. Даже если дело дойдёт до дополнительного времени, Энцо Мареска будет иметь преимущество за счёт длинной скамейки. Исходя из всего этого, логично ждать голы и лёгкое доминирование «аристократов». Иными словами — должен получиться яркий финал.

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