Стал известен фаворит стыкового матча «Урал» — «Ахмат»

28 мая состоится первый переходный матч, в котором «Урал» примет «Ахмат». Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.50, это равно 40% вероятности.

Победа «Урала» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики считают, что первый матч «Урал» — «Ахмат» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.