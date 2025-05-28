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«Урал» — «Ахмат»: прогноз на переходный матч РПЛ

«Урал» — «Ахмат»: прогноз на переходный матч РПЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Урал» — «Ахмат».

Ставка: «Ахмат» победит за 2.50.

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Не накопил ещё «Урал» мощности для того, чтобы вернуться в сильнейший дивизион. Грозненцев екатеринбуржцам не победить. Если бы руководство «Ахмата» раньше вернуло Сергея Ташуева, клуб бы сейчас не располагался в зоне стыков. Определённо финишировал бы выше. Тренер взял ситуацию под контроль и оперативно привёл команду в боеспособный вид.

Ощутив, что дело пахнет жареным, «Ахмат» выдал восьмиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате России. Отнял очки у ряда сильных соперников. Сыграл вничью с московскими «Динамо» (1:1), «Локомотивом» (1:1) и «Спартаком» (0:0), а также победил «Ростов» (2:1).

Грозненцы стали выступать более организованно, чем до этого. Отдельно хочется отметить индивидуальный рост техничного Максима Самородова. Он забил несколько очень красивых и важных голов. Этот футболист в одиночку способен сделать результат. Его дриблинг — это нечто. У «Урала» такого плана игроков нет. А за счёт чего он будет делать разницу?

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