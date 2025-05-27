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Светлана Думич — новый амбассадор БК «Леон»

Светлана Думич — новый амбассадор БК «Леон»
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Известная футболистка Светлана Думич, выступающая в медиалиге, стала амбассадором букмекерской компании «Леон». В настоящий момент Светлана является игроком команды Rocket Team. Ранее футболистка представляла ФК Reality, с которым выиграла МКС 2022. Кроме того, Светлана успела попробовать свои силы в Венгрии, где выступала за клуб «Уйпешт» в 2023 году.

Помимо спортивных успехов, Светлана Думич — ведущая «РФС ТВ» и частый гость федерального канала «Матч ТВ», где она выступает экспертом в различных шоу и передачах. В прошлом футболистка являлась послом Евро-2020.

В рамках сотрудничества с БК «Леон» спортсменка будет принимать участие в различных активностях и розыгрышах призов среди клиентов.

В рамках анонса партнёрства для всех новых пользователей доступен фрибет 1500 ₽ по промокоду DUMICH.

Реклама. ООО «Леон». ИНН: 7707760834

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