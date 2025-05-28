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«Сочи» — «Пари НН»: назван фаворит стыкового матча РПЛ

«Сочи» — «Пари НН»: назван фаворит стыкового матча РПЛ
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28 мая состоится первый переходный матч, в котором «Сочи» примет «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Сочи» предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности.

Победа «Пари Нижний Новгород» оценивается коэффициентом 4.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что первый матч «Сочи» — «Пари НН» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

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