«Сочи» — «Пари НН»: прогноз на переходный матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на стыковой матч «Сочи» — «Пари НН».

Ставка: победа «Сочи» за 2.00.

Нижегородцы, судя по всему, сохранят прописку в элитном дивизионе страны при любом раскладе, ведь завершившие сезон на 12-м месте «Химки» не прошли лицензирование. Конечно, может быть, сработает апелляция, но нижегородцы точно в подвешенном состоянии, а потому сочинцам повезло во второй раз.

Даже когда была сильная турнирная мотивация, подопечные Виктора Гончаренко выступали совершенно невнятно. Второй круг чемпионата России провели просто ужасно. Проиграли 9 из 15 последних матчей первенства. Во всех шести оставшихся случаях очки набрали в качестве домашней команды.

Теперь у нижегородцев могут быть проблемы с мотивацией. Разве что ради имиджа и демонстрации профессионализма будут стараться. Но, опять же, лезть из кожи вон явно не станут. А вот сочинцы будут. У них стимул значительно сильнее. Заключить пари на П1 предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Можно рискнуть.

Под занавес позапрошлого сезона «Сочи» показывал приятный глазу командный футбол. Роберт Морено заметно улучшил рисунок игры, а также повысил уровень «химии» в команде. Возвращение сочинцев в Российскую Премьер-Лигу видится закономерным стечением обстоятельств. Хотя и не лишённым везения.