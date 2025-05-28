«Каролина» — «Флорида»: коэффициенты и ставки на пятый матч

В четверг, 29 мая, на льду стадиона «Леново Центр» в Роли состоится пятый матч серии плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз».

Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды».

Сделать ставку на победу «Каролины Харрикейнз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа «Флориды Пантерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.50. Разница в вероятности составляет около 1%.

Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.30.

При этом аналитики прогнозируют, что пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли не получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 5.5 шайбы представлен с коэффициентом 2.04.