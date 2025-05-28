Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Каролина» — «Флорида»: коэффициенты и ставки на пятый матч

«Каролина» — «Флорида»: коэффициенты и ставки на пятый матч
Комментарии

В четверг, 29 мая, на льду стадиона «Леново Центр» в Роли состоится пятый матч серии плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз».

Материалы по теме
«Каролина» — «Флорида», пятый матч. Теперь Бобровский получит по полной
«Каролина» — «Флорида», пятый матч. Теперь Бобровский получит по полной

Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды».

Сделать ставку на победу «Каролины Харрикейнз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа «Флориды Пантерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.50. Разница в вероятности составляет около 1%.

Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.30.

При этом аналитики прогнозируют, что пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли не получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 5.5 шайбы представлен с коэффициентом 2.04.

Материалы по теме
Везёт тому, кто везёт! «Сочи» вернётся в РПЛ благодаря горю «Химок»
Везёт тому, кто везёт! «Сочи» вернётся в РПЛ благодаря горю «Химок»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android