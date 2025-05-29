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«Каролина» — «Флорида»: прогноз на пятый матч серии НХЛ

«Каролина» — «Флорида»: прогноз на пятый матч серии НХЛ
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов представил прогноз на пятую игру серии НХЛ «Каролина» — «Флорида».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.81.

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В четвёртом матче, который мог стать последним для «Каролины» в этом розыгрыше Кубка Стэнли, команда нейтрализовала все угрозы. Во-первых, «пантеры» нанесли только 20 бросков в створ ворот. Во-вторых, снова были вынуждены провести очень много силовых приёмов — 52. Это повлекло за собой суммарно 20 минут штрафа. Например, во второй встрече при 56 хитах штрафных минут было всего шесть.

В пятой игре серии на стороне «ураганов» будут поддержка трибун, психологический подъём и желание исправиться за два провальных первых матча. Пока что соперники либо разгромно выигрывают, либо разгромно проигрывают. Но предстоящая встреча должна получиться особенно напряжённой и снова пойдёт до первой пропущенной шайбы. Слишком результативного хоккея мы бы ждать не стали.

Тотал меньше 5.5 шайбы выглядит перспективно. А также логично было бы ждать статистический перевес по разным показателям у хоккеистов «Каролины». Они вынуждены идти вперёд, чаще лезть на пятак, создавать трафик и наносить броски. Даже в первой встрече по данному аспекту у них было преимущество. Теперь же необходимо отыгрываться и загружать Бобровского.

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