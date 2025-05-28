«Урал» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на стыковой матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Ахмат» в стыках за право сыграть в РПЛ в сезоне-2025/2026.

Ставка: победа «Ахмата» за 2.44.

«Чемпионат закончился, но российский футбол ещё никак на паузу не встанет, потому что впереди стыковые матчи между командами высшего дивизиона и Первой лиги.

«Урал» в Екатеринбурге будет принимать грозненский «Ахмат». Пожалуй, одна из главных неожиданностей весны: «Ахмат» с хорошим содержанием футбола всё равно из зоны стыков выбраться не сумел. И, безусловно, «Ахмат» является фаворитом в паре с «Уралом». Вроде «Урал» неплохо выдал концовку чемпионата, и такая мощная тренерская бригада работает в Екатеринбурге, но, мне кажется, и по составу, и по игре всё-таки «Ахмат» выглядит предпочтительнее. У «Ахмата», если мы берём последние вообще месяцы и годы, даже нет прямой зависимости от домашних матчей, на выезде он тоже играет в целом неплохо.

Есть вопросы по составу у «Урала»: тот же Селихов, скорее всего, не сыграет, есть вопросы по Мишкичу, Кучугура из-за травмы не сыграет. У «Ахмата» есть потери: Гандри, Уткин тоже по травме игру пропустит. Но есть Садулаев, есть Самородов, есть Мелкадзе. И, мне кажется, «Ахмат» просто сильнее, чем «Урал».

Поэтому мой прогноз на первый матч между этими командами – «победа «Ахмата» за 2.44», — приводит слова Генича «РБ Спорт».