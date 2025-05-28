«Урал» — «Ахмат»: ставка Александра Мостового на стыковой матч РПЛ в Екатеринбурге

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Ахмат».

Ставка: победа «Ахмата» 2:1 за 8.60.

«Первый стыковой матч за право участвовать в следующем розыгрыше РПЛ проведут «Урал» и «Ахмат». Ожидаю равную и осторожную игру, но отдаю небольшое предпочтение гостям.

Так и не получилось у «Ахмата» зацепиться за прописку в РПЛ без попадания в зону стыковых матчей. А ведь так хорошо для них всё начиналось после зимней паузы. Первая половина сезона была провалена, огромное количество неудач. Но вот в начале весны 2025 году дела пошли в гору. Об этом говорят успехи грозненцев в играх с «Локомотивом» (1:1), «Спартаком» (0:0) в РПЛ, а также с «Краснодаром» в Кубке (2:1).

Но с середины апреля пошла череда неудач у команды Ташуева. Сперва серию без проигрышей прервал «Локомотив» (1:2), затем «Краснодар» «вернул должок» за вылет из Кубка (1:3). И так до конца сезона ни разу и не выиграл коллектив из Грозного больше. Всего два очка в шести встречах набрал он, в том числе сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Но остальные игры всё равно заканчивались проигрышами, так что финиш в зоне вылета не так сильно удивил.

«Урал» же после вылета из РПЛ в Первой лиге долгое время показывал нестабильные результаты, часто терял очки. Больше двух побед кряду так и не удавалось ему собрать. Первый «тройник» побед случился только в ноябре, второй и последний – на финише сезона. Ещё были мини-серии без проигрышей, включающие ничьи.

В итоге екатеринбуржцы всё-таки сумели финишировать в топ-4, получили путёвку в стыковые матчи РПЛ. Повезло «Уралу», что ещё «Сочи» уступил «Черноморцу» в заключительном туре и пропустил его на четвёртую строчку.

В общем, сейчас я всё-таки отдам предпочтение команде из Грозного. Всё же общий уровень клуба выше, он только что в РПЛ выступал, с сильными соперниками играл. Выступления «Урала» были не настолько уверенными и надёжными. По крайне мере, в первой встрече победу одержат гости, но с минимальным преимуществом в счёте», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».