«Урал» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч за право сыграть в РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» – «Ахмат» в стыках за право сыграть в РПЛ в сезоне-2025/2026.

Ставка: победа «Ахмата» за 2.45.

«Очень тяжело дался «Уралу» этот сезон, было много сложных моментов, включая тренерскую неразбериху. В концовке выдали серию побед, но буквально на зубах. Взять хотя бы матч в Тюмени, соперник с последнего места вёл 1:0 к 90-й минуте, но «Урал» успел забить два мяча.

У «Ахмата» сезон тоже неоднозначный. Не пошло сразу. Потом решили вернуть в клуб Ташуева. Он сумел наладить игру, были хорошие шансы напрямую спастись, но в очень многих встречах откровенно не везло грозненцам. Они играли лучше, чем тот результат, который получали. Мне кажется, и состав нуждается в укреплении, нужно искать центрального нападающего, который мог бы хоть что-то реализовывать. Тот же Мелкадзе очень полезен, но в подыгрыше, с голами у него тоже сложные отношения.

Но в этой паре для меня «Ахмат» — фаворит. Все-таки там есть очень высококлассные игроки, тот же Садулаев, Самородов очень запомнился по этому сезону. Они должны вести команду за собой, сохранять прописку. «Урал» с таким уровнем сопротивления в этом сезоне ещё не сталкивался. Плюс у Ташуева очень большой опыт, в том числе и по спасению клубов. Ставлю на победу «Ахмата», — приводит слова Титова «РБ Спорт».