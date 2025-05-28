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«Урал» — «Ахмат»: ставка Эльвина Керимова на стыковую игру Премьер-лиги

«Урал» — «Ахмат»: ставка Эльвина Керимова на стыковую игру Премьер-лиги
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на стыковой матч РПЛ «Урал» — «Ахмат».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.74.

«Урал» — «Ахмат», первый стыковой матч. «Урал» всё-таки в эти стыки забрался, несмотря на то что сезон был тяжёлый, и тренеры менялись, и испытывали проблемы на протяжении всей дистанции. Но потом смогли стабилизировать результаты и оказались в зоне стыков. У «Урала» есть игроки, которые в Премьер-лиге ещё успели поиграть, есть и молодые — нападающий Воронов, например, очень талантливый.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но в паре с «Ахматом» я думаю, что всё-таки «Урал» не является фаворитом. «Ахмат», наверное, самая невезучая команда сезона в РПЛ, учитывая таблицу, xG, xpoints, там он должен вообще в середине таблицы идти, даже в стыки не должен попадать. Но плохая реализация моментов, смелая, открытая игра, ошибки в обороне привели к такому исходу, к участию в стыковых матчах. Так что, кажется, по игре «Ахмат» должен был досрочно спастись.

В первой игре я всё-таки в исход не полезу, всё-таки «Урал» играет дома. Я думаю, что игра получится очень нервной и напряжённой, это всё-таки плей-офф. И не жду большого количества голов. Я возьму «тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.74», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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