«Сочи» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на стыковой матч РПЛ 28 мая

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Пари НН» в стыках за право сыграть в РПЛ в сезоне-2025/2026.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

«В Сочи на стадионе «Фишт» также очень любопытная игра, стыковой матч между командами Премьер-Лиги и Первой лиги. «Сочи», в итоге попавший в стыковые матчи с пятого места (из-за неполучения лицензии новороссийским «Черноморцем»), сыграет дома против «Пари Нижний Новгород».

«Пари НН» очень неровно провёл весенний отрезок. Были хорошие матчи, как, например, с «Крыльями», были откровенно провальные игры. И в концовке чемпионата не смог «Пари НН» набрать важные очки и нужные очки с ЦСКА. В целом то, что команда сыграет в переходных матчах, абсолютно закономерно и заслуженно.

«Сочи» — соперник непростой. Команду возглавляет Роберто Морено. И «Сочи» очень неровно провёл вообще весь сезон, концовку вообще неудачно сочинцы провели — проиграли «Торпедо», сыграли вничью с «Нефтехимиком» и уступили «Черноморцу», играя вторым составом.

Наверняка «Сочи» понимает, в какой футбол играет «Пари НН», понимает, что раскрываться нельзя, потому что есть Босельи, Грулёв, достаточно быстрые фланги. И я думаю, что Морено, изучив игру «Пари НН», вряд ли будет раскрываться в этой встрече.

Первая игра будет очень тяжёлая, вязкая и, мне кажется, малорезультативная. Поэтому мой прогноз – «тотал меньше 2.5» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».