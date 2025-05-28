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«Сочи» — «Пари НН»: ставка Дмитрия Градиленко на стыковой матч чемпионата России

«Сочи» — «Пари НН»: ставка Дмитрия Градиленко на стыковой матч чемпионата России
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Пари НН».

Ставка: «Пари НН» не проиграет за 1.86.

«Сочи» — «Пари НН». Сразу скажу о том, что мой прогноз в пользу нижегородцев. Я считаю, что они не проиграют в первом матче — за 1.86.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главным действующим лицом в этой игре, по моему мнению, станет голкипер нижегородцев Никита Медведев, который в свои 30 лет наконец-то стал игроком основного состава команды РПЛ и в этом сезоне уже очень много раз выручал свою команду.

Сочинцы в весенней части чемпионата совершенно не впечатляют. Три последних матча, два из которых были против прямых конкурентов, а это «Торпедо» и «Черноморец», были проиграны. Хоть ФК «Сочи» в домашних матчах больше всех в лиге забил и по пропущенным делит в лиге второе и третье место, я не верю в их победу на «Фиште».

Поэтому, вы знаете, можно рассмотреть ещё один вариант – «общий тотал в матче меньше 2.5» за 1.81. Но мой прогноз – «Пари НН» не проиграет за 1.86», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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