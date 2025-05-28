«Сочи» — «Пари НН»: ставка Александра Мостового на переходную игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Пари НН».

Ставка: победа «Пари НН» 2:1 за 11.00.

«Сочи» и «Пари НН» сыграют 28 мая в рамках первого стыкового матча за право участия в Российской Премьер-Лиге. Верю тут в успех гостей, которые не так уж плохо порой выглядели. Сочинцам же, в общем-то, повезло получить путёвку в этот раунд турнира.

«Сочи» легко мог и остаться в Первой лиге без участия в стыковых матчах. Дело в том, что клуб неудачно провёл последние туры. По сути, он не смог выиграть в принципиальных встречах со всеми сильными соперниками, идущими выше в таблице, – 0:2 от «Балтики», 0:1 от «Торпедо» и 1:2 от «Черноморца». Побед за последние восемь туров у команды Морено было меньше, чем неудач.

В итоге «Сочи» закончил сезон на пятой строчке, которая ничего не гарантирует. Но третий «Черноморец» не прошёл лицензирование РФС, и путёвка в стыки досталась как раз сочинцам. Год назад они напрямую вылетели из РПЛ, финишировав последними. Сейчас вот у команды Морено появилась возможность вернуться в турнир.

«Пари НН» же неплохо выглядел в последних матчах Премьер-Лиги. Чаще он набирал очки, чем уступал, – две победы и одна ничья в пяти турах. Удалось подопечным Гончаренко обыграть «Ахмат» (1:0) и «Крылья Советов» (5:2), а также сыграть вничью с «Факелом» (1:1). Всё это были конкуренты нижегородцев в таблице. Проигрыши же за последнее время у коллектива были только от топовых оппонентов – 1:2 с «Зенитом», 0:2 с ЦСКА.

Да, все-таки финишировал «Пари НН» в зоне стыковых матчей, не хватило ему пары очков до спасительного места. И сейчас я жду более уверенного выступления от подопечных Гончаренко. Клуб всё-таки имеет определённый уровень и мотивацию. Но не думаю, что у них в паре всё завершится на первой же игре.

«Пари НН» выиграет, но с преимуществом всего в один мяч. «Сочи» тоже будет мотивирован», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».